الصين بصدد إعداد بعثات فضائية جديدة إلى المريخ والمشتري

تخطط الصين لإرسال بعثات فضائية جديدة إلى المريخ والمشتري وذلك لدراسة هذين الكوكبين ونقل عينات من صخورهما إلى الأرض.

أعلن ذلك، جان جون تساو، كبير مصممي بعثة المريخ الصينية القومية "تيان وانغ".

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وقال إن الخطوة التالية بعد نجاح بعثة "تيان وانغ - 1" في المريخ هي تحقيق برنامج البعثتين "تيان وانغ – 2" و""تيان وانغ – 3" وغيرهما إلى المريخ وكواكب أخرى مثل المشتري بغية دراستها وجمع عينات من صخورها.

ومضى قائلا:" إننا سنمضي قدما في تحقيق تلك البرامج اعتمادا على تكنولوجياتنا كي نحصل على فرصة لنقل عينات من تربة المريخ وكواكب أخرى إلى الأرض والاستمرار في تطوير تكنولوجياتنا".

وحسب كبير المصممين فإن برامج دراسة كواكب أخرى في النظام الشمسي تدرس في الوقت الراهن لتسلم لاحقا إلى الحكومة الصينية لإقرارها وتحقيقها.

يذكر أن المحطة الأوتوماتيكية الصينية "تيان وانغ - 1" هبطت بنجاح السبت 15 مايو على سطح المريخ. وهي أول مسبار صيني زار الكوكب الأحمر.

وتضم المحطة روفرا مسمى بـ"جوجون" الذي قد بدأ في دراسة تربة المريخ ومناخه وغلافه الأيوني. وسيستغرق عمله على سطح المريخ 92 يوما أرضيا.

جدير بالذكر أن المحطة الأوتوماتيكية الصينية وصلت مدار المريخ في فبراير الماضي بعد أن تم إطلاقها في 23 يوليو الماضي.

المصدر: تاس