الصين تنجح في إيصال أول مركبة فضائية لها إلى سطح المريخ

أعلنت الصين، فجر اليوم السبت، الهبوط الناجح للمسبار "Tianwen-1"، الذي يحمل أول جوالة صينية مرسلة إلى المريخ، على سطح الكوكب الأحمر.

وقالت الإدارة الفضائية الوطنية الصينية، في بيان، إن المسبار هبط بنجاح على المنطقة المحددة مسبقا على سطح المريخ، مشددة على أن هذه المرة هي الأولى التي تهبط فيها الصين مركبة على المريخ.

وأصبحت الصين بالتالي ثاني دولة بعد الولايات المتحدة توصل مركبة فضائية بنجاح إلى الكوكب الأحمر.

وتم إطلاق المسبار "Tianwen-1" من مطار فينتشان الفضائي في جزيرة هاينان جنوب الصين يوم 23 يوليو 2020، ووصلت المركبة الخالية من طاقم إلى مدار المريخ في فبراير 2021 وعمل خلال شهرين على دراسة أماكن محتملة مناسبة للهبوط.

المصدر: "شينخوا" + وكالات