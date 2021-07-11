تمهيدا لرحلة فضائية غير مسبوقة.. ملياردير بريطاني يصل موقع الإطلاق بدراجة هوائية

وصل الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون إلى مطار فضائي في الولايات المتحدة تمهيدا للانطلاق إلى الفضاء برحلة غير مسبوقة من نوعها.

ونشر برانسون على حسابه في "تويتر" لقطات تظهره وهو يصل الموقع الفضائي الواقع في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية بواسطة دراجة هوائية ويحتضن الأفراد الآخرين المشاركين في الرحلة.

It’s a beautiful day to go to space. We’ve arrived at @Spaceport_NM. Get ready to watch LIVE at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST https://t.co/PcvGTmA661#Unity22pic.twitter.com/4KjGPpjz0M — Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021

ومن المتوقع أن ينطلق برانسون اليوم إلى الفضاء بأول رحلة فضائية تجارية من نوعها تنفذها شركة Virgin Galactic.

وتم تأجيل الإطلاق لـ1.5 ساعة، حتى الـ14:30 بتوقيت غرينيتش، بسبب الظروف الجوية.

وقبل الرحلة، التقى برانسون رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك، ونشر صورة لهما في "تويتر".

Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready.



Watch #Unity22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST.@virgingalactic@elonmuskhttps://t.co/1313b4RAKIpic.twitter.com/FRQqrQEbH8 — Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021

وستكون الرحلة التي ستنفذها اليوم المركبة Unity أول رحلة تجريبية مأهولة بالكامل إلى حافة الفضاء وعلى متنها ستة أفراد.

وستحمل طائرة مزدوجة البدن تحمل اسم والدة برانسون المركبة الفضائية إلى ارتفاع 50 ألف قدم حيث سيتم إطلاق المركبة لترتفع بقوة الصاروخ عبر الحافة الخارجية للغلاف الجوي للأرض.

وفي قمة رحلتها، أي على ارتفاع حوالي 89 كيلومترا فوق صحراء نيو مكسيكو، سيمر الطاقم بتجربة انعدام الوزن لبضع دقائق قبل العودة إلى الأرض.

المصدر: RT