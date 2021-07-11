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تمهيدا لرحلة فضائية غير مسبوقة.. ملياردير بريطاني يصل موقع الإطلاق بدراجة هوائية

الفضاء

تمهيدا لرحلة فضائية غير مسبوقة.. ملياردير بريطاني يصل موقع الإطلاق بدراجة هوائية
Reuters Joe Skipper
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وصل الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون إلى مطار فضائي في الولايات المتحدة تمهيدا للانطلاق إلى الفضاء برحلة غير مسبوقة من نوعها.

ونشر برانسون على حسابه في "تويتر" لقطات تظهره وهو يصل الموقع الفضائي الواقع في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية بواسطة دراجة هوائية ويحتضن الأفراد الآخرين المشاركين في الرحلة.

ومن المتوقع أن ينطلق برانسون اليوم إلى الفضاء بأول رحلة فضائية تجارية من نوعها تنفذها شركة Virgin Galactic.

وتم تأجيل الإطلاق لـ1.5 ساعة، حتى الـ14:30 بتوقيت غرينيتش، بسبب الظروف الجوية.

وقبل الرحلة، التقى برانسون رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك، ونشر صورة لهما في "تويتر".

وستكون الرحلة التي ستنفذها اليوم المركبة Unity أول رحلة تجريبية مأهولة بالكامل إلى حافة الفضاء وعلى متنها ستة أفراد.

وستحمل طائرة مزدوجة البدن تحمل اسم والدة برانسون المركبة الفضائية إلى ارتفاع 50 ألف قدم حيث سيتم إطلاق المركبة لترتفع بقوة الصاروخ عبر الحافة الخارجية للغلاف الجوي للأرض.

وفي قمة رحلتها، أي على ارتفاع حوالي 89 كيلومترا فوق صحراء نيو مكسيكو، سيمر الطاقم بتجربة انعدام الوزن لبضع دقائق قبل العودة إلى الأرض.

المصدر: RT

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