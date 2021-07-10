ملياردير بريطاني يستعد للانطلاق إلى الفضاء

يستعد الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون للترويج لمشروعه السياحي الفضائي المزدهر بالسفر إلى حافة الفضاء.

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ومن المقرر أن ترسل شركة "Virgin Galactic" المملوكة لبرانسون غدا الأحد المركبة (في.إس.إس يونتي) في أول رحلة تجريبية مأهولة بالكامل إلى حافة الفضاء وعلى متنها مؤسسها الملياردير البريطاني ضمن ستة أفراد.

وستحمل طائرة مزدوجة البدن تحمل اسم والدة برانسون المركبة الفضائية إلى ارتفاع 50 ألف قدم حيث سيتم إطلاق المركبة لترتفع بقوة الصاروخ عبر الحافة الخارجية للغلاف الجوي للأرض.

وفي قمة رحلتها، أي على ارتفاع حوالي 89 كيلومترا فوق صحراء نيو مكسيكو، سيمر الطاقم بتجربة انعدام الوزن لبضع دقائق قبل العودة إلى الأرض.

وإذا سارت الأمور وفقا للخطة، فستستغرق الرحلة حوالي 90 دقيقة وستنتهي من حيث بدأت على مدرج في قاعدة "سبيس بورت أمريكا" قرب بلدة تروث.

وتمثل مهمة "يونتي "22 الرحلة التجريبية الثانية والعشرين للمركبة الفضائية والمهمة الرابعة المأهولة للشركة خارج الغلاف الجوي للأرض.

لكنها ستكون أول رحلة تحمل مجموعة كاملة من مسافري الفضاء، وهما طياران وأربعة بينهم برانسون.

ومن المقرر أن يسافر جيف بيزوس، مؤسس "أمازون" العملاقة للبيع بالتجزئة، إلى الفضاء في وقت لاحق هذا الشهر.

المصدر: رويترز