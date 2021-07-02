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الملياردير برانسون سيطير إلى الفضاء قبل نظيره بيزوس

الفضاء

الملياردير برانسون سيطير إلى الفضاء قبل نظيره بيزوس
Sputnik Kirill Kallinikov
الملياردير ريتشارد برانسون
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أعلنت شركة Virgin Galactic، أن الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون سيطير إلى الفضاء يوم 11 يوليو الجاري، أي قبل الملياردير جيف بيزوس أغنى رجل في العالم .

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وجاء في بيان الشركة المنشور في شبكة "تويتر"، "انضموا الينا يوم 11 يوليو، لمتابعة أول رحلة مأهولة لنا، وبداية عصر جديد للفضاء، فقد بدأ العد التنازلي".

ويشاهد في مقطع الفيديو القصير المصاحب للإعلان، جميع أفراد طاقم المركبة شبه المدارية Unity الستة بمن فيهم الملياردير برانسون.

ومن المقرر إطلاق المركبة New Shepard التي سيطير على متنها الملياردير جيف بيزوس يوم 20 يوليو الجاري.

المصدر: نوفوستي

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