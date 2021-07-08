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الصين تطلق قمر ترحيل إشارات من جيل جديد

الفضاء

الصين تطلق قمر ترحيل إشارات من جيل جديد
Reuters Jason Le
صورة أرشيفية
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نجحت الصين في إطلاق قمر ترحيل الإشارات Tianlian 1-05 بواسطة صاروخ March Long.

أفاد بذلك يوم 7 يوليو التلفزيون الصيني المركزي.

وحسب التلفزيون الصيني فإن الصاروخ انطلق الساعة 23.53 بالتوقيت المحلي (18.53) بتوقيت موسكو من مطار "سيشان بمحافظة سيشوان في جنوب غرب الصين.

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ويشار إلى أن القمر الصناعي سيقوم بترحيل البيانات الخاصة بمواصفات الأجهزة الفضائية والأقمار الصناعية والصواريخ.

وأعاد التلفزيون إلى الأذهان أن أول قمر صناعي خاص بترحيل الإشارات من طراز "تيان لان – 1 – 01" أطلق نهاية أبريل عام 2008 . وأعقبته أعوام 2011 و2012 و2016 أقمار "1- 02"، "1-03" "1-04" من هذا المشروع. وفي مارس عام 2016 أطلق الصين قمر ترحيل الإشارات من جيل جديد.

وقال التلفزيون إن "تيان لان – 1 – 05" سيتم ربطه بالأقمار الصناعية  المذكورة. أما صاروخ Long March فتم إطلاقه للمرة الـ 378.

المصدر: تاس

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