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روسيا.. تلسكوب فريد لمراقبة الفضاء القريب

الفضاء

روسيا.. تلسكوب فريد لمراقبة الفضاء القريب
Sputnik Vitaly Timkiv
صورة تعبيرية
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أعلن مصدر في شركة Precision Instrumentation Systems الروسية، أن تلسكوبا فريدا قيد الإنشاء في مركز ألتاي للبصريات والليزر ، سيتم تشغيله في العام المقبل.

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ويشير المصدر إلى أن هذا التلسكوب سيسمح بالحصول على صور عالية الدقة للأقمار الصناعية الأجنبية والروسية.

ويقول، "من المقرر بدء تشغيل نظام الليزر البصري الأرضي الثاني مع تلسكوب معلوماتي (قطر المرآة الرئيسية 3.12 متر) في عام 2022، حيث تجري في الوقت الحاضر عمليات إعداد التلسكوب للتركيب".

ويضيف، "سيسمح هذا التلسكوب بتقييم مستوى العطل في المركبات الفضائية والأقمار الصناعية وكذلك اتجاهها".

وهذا التلسكوب هو المرحلة الثانية في إنشاء مركز ألتاي، الذي منذ عام 2004 يعمل فيه جهاز ليزري مخصص لقياس المسافات مع تلسكوب قطره 60 سنتمترا.

والتلسكوب الجديد مخصص لمنظومة مراقبة الفضاء القريب من الأرض، ويسمح بالحصول على صور مفصلة فائقة الدقة للمركبات والأجهزة الفضائية، ما يساعد على تحديد نوع المعدات والأجهزة المثبتة في الأقمار الصناعية الأجنبية، وكذلك في مراقبة ومتابعة الأجهزة الفضائية التي فيها خلل ما، على سبيل المثال عدم انفتاح ألواح البطارية الشمسية. كما أن التلسكوب سيكتشف بدقة عالية موقع النفايات الفضائية التي تشكل تهديدا للأقمار الصناعية الروسية.

المصدر: نوفوستي

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