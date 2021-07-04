"فلكية جدة" تحدد موعد "الأوج" الأرضي

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة في السعودية، ماجد أبو زاهرة، أن الكرة الأرضية ستصل يوم غد الاثنين إلى أبعد مسافة "الأوج" في مدارها حول الشمس هذا العام.

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وفي التفاصيل أوضح ماجد أبو زاهرة، أن "الكرة الأرضية ستصل يوم الاثنين 05 يوليو 2021، إلى أبعد مسافة "الأوج" في مدارها حول الشمس هذا العام، عند الساعة 01:27 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية (10:27 مساء بتوقيت غرينتش)، بعد نحو أسبوعين من حدوث الانقلاب الصيفي".

وقال أبو زاهرة: الكرة الأرضية تتحرك في مدار باختلاف مركزي يبلغ 0.017 شبة دائري الشكل تقريبا حول الشمس، لذلك فإن المسافة بين الأرض والشمس لا تتغير كثيراً، فالأرض الآن على مسافة نحو 5 ملايين كيلومتر أبعد من الشمس بنسبة 3.4% عما ستكون عليه بعد ستة أشهر من الآن، هذا مقارنة بمتوسط المسافة من الشمس البالغ نحو 150 مليون كيلومتر"، مشيرا إلى أن "الأرض ستكون هذه السنة في الأوج من الشمس على مسافة 152.100.527 كيلومترا، مقارنه بالعام الماضي عندما كانت في "الأوج" في الرابع من يوليو على مسافة أقرب قليلا 152.095.295 كيلومترا، وأنه في هذا الوقت، يكون الحجم الظاهري لقرص الشمس أصغر قليلا عن المعتاد لكن هذا غير مرصود بالعين المجردة ولا يجب محاولة التحديق أو اختلاس النظر نحو الشمس".

وأكمل: "إن سبب حدوث الفصول الأربعة يرجع لميلان محور دوران الأرض البالغ 23.4 درجة، فنحن الآن نعيش فصل الصيف بسبب أن كوكبنا في موقع من مداره حيث النصف الشمالي يميل معظمة باتجاه الشمس، في حين أن النصف الجنوبي يميل بعيداً عن الشمس لذلك هناك الآن فصل الشتاء".

المصدر: "سبق"