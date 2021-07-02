سفيرة واشنطن: "سبيس إكس" أطلقت أول قمر صناعي صمم في الكويت (فيديو)

أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوسكي، أن الشركة الأمريكية لصناعة الطيران "سبيس إكس" أطلقت أول قمر صناعي صمم في الكويت من قبل الفضاء المداري ويسمى "قمر الكويت".

وقالت السفيرة رومانوسكي في تغريدة على "تويتر" يوم الجمعة، إن الطلاب سيتمكنون من إرسال التعليمات إلى القمر الصناعي وجمع البيانات منه.

وأكد الدبلوماسية الأمريكية أن هذا الحدث يعد مثالا رائعا على التعاون الأمريكي الكويتي في الفضاء.

أطلقت الشركة الأمريكية لصناعة الطيران "سبيس اكس" أول قمر صناعي صمم في #الكويت من قبل "الفضاء المداري" ويسمى قمر الكويت. سيتمكن الطلاب من إرسال التعليمات إلى القمر الصناعي وجمع البيانات منه. مثال رائع على التعاون الأمريكي الكويتي في الفضاء! 🇺🇸🇰🇼 @SpaceX@orbital_spacepic.twitter.com/E86L9Hu1rx — Ambassador Alina Romanowski (@USAmbKuwait) July 2, 2021

وكان مدير عام شركة الفضاء المداري الكويتية بسام الفيلي أعلن عن إطلاق أول قمر صناعي كويتي من قاعدة إطلاق الصواريخ الفضائية "كيب كانافيرال" بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأوضح الفيلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن "قمر الكويت" يمثل خطوة جديدة في رحلة الكويت للفضاء، ويستهدف بناء القدرات الكويتية في تصميم وتجميع الأقمار الصناعية وتطوير تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: RT