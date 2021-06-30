إطلاق ناجح لصاروخ "فالكون 9" يحمل 88 قمرا

انطلق صاروخ "فالكون 9" لشركة "سبيس إكس" الأمريكية بنجاح من المطار الفضائي في رأس كانافرال في ولاية فلوريدا الأمريكية، وعلى متنه 88 قمرا صناعيا.

وانطلق الصاروخ عند الساعة 15:33 بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (19:33 بتوقيت غرينيتش) يوم الأربعاء في مهمة أطلق عليها اسم "Transporter 2".

ومن المقرر أن ينقل الصاروخ إلى المدار 88 قمرا صغيرا، منها 5 أقمار طورتها وكالة التصاميم الفضائية التابعة للبنتاغون.

ووصف مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك الصاروخ بأنه يؤدي مهام "الحافلة" التي تنقل الحمولة إلى الفضاء.

وهذه هي الرحلة الثامنة لصاروخ "فالكون 9" الذي استخدم سابقا لإطلاق أقمار GPS للملاحة وقمر صناعي تركي وأقمار "ستارلينك" لخدمة الإنترنت.

المصدر: "نوفوستي"