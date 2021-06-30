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شاحنة أمريكية تطلق قمرين صناعيين بعد انفصالها عن المحطة الفضائية

الفضاء

شاحنة أمريكية تطلق قمرين صناعيين بعد انفصالها عن المحطة الفضائية
commons.wikimedia.org
صورة أرشيفية
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انفصلت شاحنة Cygnus الفضائية الأمريكية الساعة 12.25 الثلاثاء 29 يونيو بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي (الساعة 19.25 بتوقيت موسكو) عن المحطة الفضائية الدولية.

وذلك باستخدام يد" Canadarm 2 الآلية. وقامت الشاحنة بعد انفصالها عن المحطة بإطلاق قمرين صناعيين صغيرين. يخصص أحدهما لدراسة الغلاف الأيوني للأرض. وثانيهما لاختبار البرمجيات.

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وتحمل الشاحنة على متنها النفايات التي تسلمتها من طاقم المحطة الفضائية، مع العلم أنها بدأت بعد ذلك في النزول ودخلت طبقات كثيفة للغلاف الجوي حيث احترقت تماما.

يذكر أن شاحنة Cygnus الفضائية التابعة لشركة Northrop Grumman الأمريكية التحمت بالمحطة الفضائية الدولية في فبراير الماضي حين أوصلت إلى طاقم المحطة 3.6 طن من الحمولة المختلفة، بما فيها الأغذية والأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء تجارب علمية.

المصدر: تاس

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