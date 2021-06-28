الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة

أعلنت الخدمة الصحفية لمركز "القبة السماوية" الفلكي في موسكو أن سكان الأرض سيتمكنون من رؤية ظاهرة فلكية مميزة في يوليو القادم.

وجاء في بيان صادر عن المركز أنه "في ليلة 29-30 يوليو القادم سيبلغ تساقط شهب Southern Delta Aquariids أقصى حد له، ووفقا لتوقعات المنظمة الدولية لمراقبة النيازك سيصل عدد النيازك المتساقطة في تلك الليلة إلى 16 نيزكا في الساعة".

وتبعا للبيان فإن "سكان روسيا لن يتمكنوا من مشاهدة هذه الظاهرة بوضوح في الليلة المذكورة كون القمر سيكون ساطعا في سماء البلاد، لكنهم سيتمكنون في يوليو من مشاهدة ظاهرة الغيوم البراقة في السماء ليلا، كما سيتمكنون في السادس من يوليو أيضا من رؤية القمر وهو في أصغر حجم له هذا العام، كون الأرض ستكون على أقصى مسافة من الشمس في ذلك اليوم".

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وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة Southern Delta Aquariids يمكن ملاحظتها من العديد من مناطق الأرض سنويا في الفترة ما بين منتصف يوليو ومنتصف أغسطس، وتبلغ ذروتها عادة في 28 أو 29 يوليو، وتنجم هذه الظاهرة عن احتراق الأجرام السماوية وتساقط مذنبات Marsden و Kracht.

المصدر: فيستي