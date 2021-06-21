الصين أطلقت دفعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء

أعلنت وسائل إعلام صينية أن بلادها نجحت مؤخرا بإطلاق دفعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء، من بينها قمر لاستشعار الأرض عن بعد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "الصين أطلقت يوم الجمعة 18 يونيو الجاري قمر Yaogan-30-09، مستخدمة صاروخا محلي الصنع من نوع CZ-2C، وجرت عملية الإطلاق من قاعدة Xichang الفضائية في مقاطعة سيتشوان، تمام الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي (9:30 بتوقيت موسكو)".

وأوضحت الوكالة الوطنية الصينية لعلوم الفضاء "أن Yaogan-30-09 سيعمل ضمن مجموعة من الأقمار الصناعية التي ستستخدم لاستشعار الأرض عن بعد ودراسة المجال المغناطيسي الخارجي لكوكبنا".

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وبالإضافة إلى القمر المذكور حمل صاروخ CZ-2C إلى مدارات الأرض أيضا قمرا صناعيا نانويا سيستخدم لجمع البيانات من الأرض في الأماكن التي لا تغطيها أنظمة الأقمار الصناعية الصينية الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين تعمل بشكل فعال في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي الوطني، وتطوير أقمار صناعية للأرصاد الجوية والاتصالات والملاحة، وتشير البيانات الرسمية هناك إلى أنها تخطط لتنفيذ ما لايقل عن 40 عملية إطلاق فضائي هذا العام، لتحطم بذلك رقما قياسيا وطنيا جديدا في هذا المجال.

المصدر: فيستي