المحطة الفضائية الصينية تتحول إلى منزل ذكي

أول ما فعله رواد الفضاء الصينيون في اليوم التالي لوصولهم إلى المحطة المدارية هو إنشاء شبكة Wi-Fi.

أفاد بذلك الجمعة 18 يونيو تلفزيون الصين المركزي.

ووفقا للتلفزيون، فإن الرواد الصينين أكملوا هذه المهمة في الصباح على الفور بعد الاستيقاظ. وسيتمكن رواد الفضاء الآن من الاتصال بمركز الإدارة وكذلك التحدث إلى أفراد الأسرة وذويهم من أي مكان في المحطة.

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تم تجهيز الوحدة الأساسية للمحطة "Tianhe" بأجهزة الصوت والفيديو، فضلا عن اتصالات الإنترنت فائقة السرعة. وفي أوقات فراغهم من العمل والتجارب العلمية، يُسمح لرواد الفضاء بالاستماع إلى الموسيقى واللعب ومشاهدة الأفلام والتلفزيون المباشر وإرسال الصور ومقاطع الفيديو والرسائل الخطية إلى الأقارب والأصدقاء والزملاء.

وتم تجهيز المحطة أيضا ببعض وظائف "المنزل الذكي" ويمكن لأطقم العمل استخدام الأجهزة المحمولة لضبط الإضاءة في مقصورات مختلفة وحتى تسخين الطعام عن بُعد في الميكروويف.

يذكر أن مركبة الفضاء الصينية المأهولة أطلقت إلى المحطة الصينية المدارية الساعة 04:22 الخميس 17 يونيو بتوقيت موسكو من قاعدة (جيوتشيوان) الفضائية، على حدود مقاطعة (قانسو) ومنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في شمال الصين.

المصدر: تاس