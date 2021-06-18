"روس كوسموس" تسعى لبيع كبسولة فضائية لمتحف أجنبي

تجري شركة "غلاف كوسموس" الروسية محادثات مع بعض المشترين المحتملين لكبسولة مركبة " سويوز – إم إس – 8" التي عاد بها رواد الفضاء الأمريكيون والروس للأرض بعد انتهاء بعثتهم الفضائية.

أعلن ذلك دميتري لوسكوتوف مدير عام شركة "غلافكوسموس"، بصفتها فرعا من مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، في حديث أدلى به يوم 17 يونيو لوكالة "تاس" الروسية على هامش مؤتمر GLEX الفضائي الدولي في بطرسبورغ.

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وقال لوسكوتوف:" بالنسبة إلى الكبسولة الفضائية فإننا نجري محادثات مع بعض المشترين الذين أبدوا رغبتهم في شراء الكبسولة الفضائية وسنطلع المجتمع الروسي على نتائج المحادثات والصفقة المعقودة".

وأضاف المدير العام أن شركته تدرس كذلك إمكانية بيع أجزاء أخرى لها علاقة بالتكنولوجيات الفضائية بصفتها تحفا فضائية ستعرض في متاحف الفضاء العالمية.

يذكر أن شركة "روس كوسموس" كانت قد طرحت لأول مرة للبيع كبسولة مركبة "سويوز – إم إس – 08" الفضائية التي قام رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيميف ورائدا ناسا أندريو فويستل وريشارد أرنولد برحلة فضائية على متنها.

المصدر: تاس