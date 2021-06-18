روسيا والصين تحددان شروط الانضمام إلى مشروع المحطة القمرية

ربما تختار دول أخرى احتمالات ما لمساهمتها في مشروع المحطة القمرية العلمية الروسية الصينية.

جاء ذلك في الوثيقة الأساسية للمشروع والتي وضعها الجانبان الروسي والصيني وكشفا عنها في المؤتمر الفضائي الدولي الذي انتهت أعماله أمس في بطرسبورغ.

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وجاء في الوثيقة:" إننا ندعو كل الشركاء إلى الانضمام إلى المشروع وفقا لإمكانياتهم. وقد يسهم أي شريك في المشروع عن طريق إجراء محادثات مع الصين وروسيا. وبإمكانه المشاركة في المشروع على مستوى أحد مديريه لأي جزء منه".

ووفقا لبنية المشروع ووظائفه وخارطة الطريق الخاصة به فإن الشركاء الدوليين يمكن أن يختاروا أي احتمالات وهي: التعاون في البعثة الفضائية، التعاون في إنشاء منظومة فضائية، التعاون في إنشاء جزء من المنظومة الفضائية، التعاون في إنتاج المعدات والأجهزة، التعاون في تطوير البنية التحتية الأرضية.

يذكر أن "روس كوسموس" وإدارة الفضاء الصينية القومية كشفتا على هامش مؤتمر GLEX-2021 الفضائي الدولي عن خارطة الطريق لإنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية التي يخطط لإنجازها بحلول عام 2035 ، ويعتزم الجانبان الروسي والصيني أن يحققا أعوام 2026 – 2030 بعثتين قمريتين لتجربة تكنولوجيا الهبوط على سطح القمر ونقل الحمولة إلي هناك وكذلك نقل عينات من صخور القمر إلى الأرض.

أما أعوام 2031 – 2035 فستشهد نشر البنية التحتية في مدار القمر وعلى سطحه.

المصدر: تاس