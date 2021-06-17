الصين تطلق بنجاح مركبة عليها ثلاثة رواد إلى محطتها الفضائية

أعلنت إدارة برامج الرحلات الفضائية الصينية المأهولة، أنه تم بنجاح إطلاق مركبة Shenzhou-12 وعلى متنها ثلاثة رواد، إلى المحطة الفضائية الصينية التي تبنى حاليا.

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وأُطلقت المركبة باستخدام صاروخ النقل Changzheng-2F يوم الخميس في الساعة 9.22 بالتوقيت المحلي (4.22 بتوقيت موسكو) من مطار جيوتشيوان الفضائي بمقاطعة قانسو شمال غرب الصين.

وجاء في بيان الإدارة، "بعد حوالي 573 ثانية من إطلاق الصاروخ، انفصلت المركبة Shenzhou-12 المأهولة عن الصاروخ ووصلت إلى مدارها المقرر. حالة الرواد جيدة ويعتبر الإطلاق ناجحا".

Reuters Carlos Garcia Rawlins

ويتألف طاقم المركبة من رائد الفضاء ني هاي شنغ الذي اشترك في بعثتي Shenzhou 6 و10 ورائد الفضاء لو بومين من بعثة 7-Shenzhou، ورائد الفضاء تانغ هونغبو الذي ينطلق إلى الفضاء لأول مرة.

ويجب أن تلتحم المركبة بالوحدة الرئيسية للمحطة الفضائية الصينية "Tianhe" لتشكيل هيكل مشترك مع مركبة الشحن "Tianzhou-2" التي أطلقت سابقا. بعد ذلك ينتقل الرواد إلى الوحدة الرئيسية "Tianhe" حيث سيمكثون هناك مدة ثلاثة أشهر، ليعودوا في شهر سبتمر المقبل إلى الأرض بواسطة كبسولة خاصة.

وبهذا تصبح الصين ثالث دولة في العالم ترسل بإمكانياتها الذاتية الإنسان إلى الفضاء.

ومن المنتظر أن تنجز الصين بناء محطتها الفضائية بحلول عام 2022.

المصدر: نوفوستي