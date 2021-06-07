روغوزين يتوقع زيارة رئيس ناسا لروسيا العام الجاري

أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين، أنه يتوقع زيارة رئيس وكالة ناسا، بيل نيلسون، لروسيا قبل نهاية العام الجاري.

وخلال مقابلات صحفية أجراها خلال فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي قال روغوزين: "أتوقع أن يزور رئيس وكالة ناسا الجديد، بيل نيلسون، روسيا قبل نهاية العام الجاري، ربما سيحدث هذا الأمر عندما سنقوم بتنفيذ إحدى عمليات الإطلاق الفضائي، سنرى على كل حال..".

وأضاف " آمل أن تعزيز العلاقات مع نيلسون سيساهم في استعادة الحوار بين روسيا والولايات المتحدة، كون أن نيلسون مقرب من الرئيس الأمريكي الحالي، وهذا أمر جيد.. إذا استطعنا شرح جميع نقاط عدم التفاهم فيما يخص العقوبات الأمريكية على الصناعة الروسية، وإذا ساهمت ناسا بالدعوة للاستمرار في التعاون المشترك معنا، سيكون هناك فرصة لتحسين علاقاتنا واستعادة الحوار الطبيعي".

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وأشار روغوزين إلى أنه "سيبذل كل ما بوسعه لإقامة حوار شخصي واثق مع نيلسون الذي يعتبره شخصا محترما ومتمرسا في مهنته". وقال "لذلك أنتظره أنا وعائلتي ، وآمل أن يحضر بصبحة عائلته والمقربين منه أيضا، سنحاول أن نريه روسيا التي لم يتعرف على بعض جوانبها بعد، سنريه منشآتنا، سنتحاور، وسنعطيه فرصة للحوار مع كبار المصممين لدينا".

المصدر: تاس