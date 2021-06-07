مئات الديدان تنتقل إلى محطة الفضاء الدولية في تجربة علمية فريدة

انطلقت المئات من الديدان المجهرية من فلوريدا يوم الخميس على متن صاروخ سبيس إكس المتجه إلى محطة الفضاء الدولية.

ويهدف فريق البحث وراء المشروع إلى الكشف عن أسباب تغيرات العضلات أثناء رحلات الفضاء، والعمل على كيفية منعها.

إقرأ المزيد

ومن المعروف أن هزال العضلات يؤثر على رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية ويشكل مشكلة كبيرة لأي شخص في رحلاته المستقبلية إلى الكواكب البعيدة.

وبقيادة علماء من جامعتي نوتنغهام وإكستر، يقول الفريق إن الديدان، C. elegans، تشترك في العديد من الصفات البيولوجية مع البشر.

وقال الدكتور تيم إثيريدج، كبير المحاضرين في إكستر: "ربما تكون الديدان نموذجا جيدا جدا لصيانة العضلات البشرية. وعلى المستوى الجزيئي، تتشابه إلى حد كبير مع مستوى البشر، ومن منظور محدد لرحلات الفضاء، فهي توفر الكثير من المزايا العملية. إنها صغيرة جدا وسريعة النمو وغير مكلفة ويسهل الحفاظ عليها. إنها تجعل العمل معها جيدا".

وانطلقت مهمة CRS-22، التي أُجريت بالشراكة مع شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون موسك، ووكالة الفضاء البريطانية، من مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال.

وبمجرد وصولها إلى المحطة الفضائية، التي تدور على ارتفاع 250 ميلا (نحو 400 كم تقريبا) فوق الأرض، وضعت الديدان في حاضنة لمدة تصل إلى ستة أيام للدراسة.

وسيراقب رواد الفضاء الكائنات الدقيقة بحثا عن أي تغييرات في عضلاتها وقدرتها على تخزين الطاقة.

وطورت شركة Kayser Space، ومقرها أوكسفوردشاير، الأجهزة اللازمة للتجربة.

Spaceflight is stressful, but the water bear don’t care.



Even so, we developed special hardware for them to live in aboard the @Space_Station. From there, the tiny tardigrades, aka water bears, could teach us a trick or two for surviving in space: https://t.co/5VKYWfeBErpic.twitter.com/fwYChZSS1y — NASA Ames (@NASAAmes) June 3, 2021

وسيتم وضع الديدان في أكياس استزراع داخل 24 حاوية تجارب بحجم علبة الثقاب، تحتوي كل منها على ثلاثة أكياس استزراع.

وسيعتمد البحث على تجربة مماثلة من 2018، كانت تبحث في كيفية تأثير التغيرات الجزيئية في الفضاء على العضلات والتمثيل الغذائي. وسيختبر الفريق الأسباب الجزيئية الجديدة والعلاجات المحتملة لفقدان العضلات أثناء رحلات الفضاء.

Yes! Tardigrades have even survived the vacuum of space. You can hear more about it on last week's “Houston We Have a Podcast” episode.



🎙️: https://t.co/65qiZ7cdN6pic.twitter.com/XxYH1eURSz — NASA Ames (@NASAAmes) June 4, 2021

وسيؤدي اكتشاف المزيد عن فقدان العضلات في الفضاء إلى توسيع فهمنا لكيفية تأثير الشيخوخة على عضلاتنا.

وقد يؤدي هذا إلى علاجات أكثر فعالية وعلاجات جديدة لضمور العضلات هنا على الأرض.

المصدر: ذي صن