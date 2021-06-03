إطلاق صاروخ "فالكون 9" الحامل للأقمار الصناعية من قاعدة في فلوريدا

بثت وكالة "ناسا" الأمريكية للفضاء عملية إطلاق صاروخ "فالكون 9" الحامل للأقمار الصناعية في فلوريدا بالولايات المتحدة، مع سفينة الشحن "دراغون" إلى محطة الفضاء الدولية.

وأكدت الوكالة أنه "تم إطلاق الصاروخ من قاعدة كوزمودروم في كيب كانافيرال بفلوريدا، من بعد ظهر اليوم الخميس".

وأشارت إلى أن "الصاروخ سينقل سفينة الشحن (دراغون) إلى المدار، والتي تحمل 3.3 أطنان من البضائع إلى محطة الفضاء الدولية، حيث من المقرر أن تلتحم المركبة بمحطة الفضاء الدولية صباح يوم السبت المقبل".

Dragon separation confirmed; autonomous docking to the @space_station Saturday at ~5:13 a.m. EDT pic.twitter.com/c5mF9P5fCl — SpaceX (@SpaceX) June 3, 2021

يذكر أن الصاروخ والمركبة الفضائية مملوكان لشركة "سبيس إكس" الخاصة، والتي تقوم بتسليم البضائع والأطقم إلى محطة الفضاء الدولية بموجب عقد مع وكالة "ناسا"، ويملكها الملياردير الأمريكي إيلون موسك.

المصدر: "نوفوستي"