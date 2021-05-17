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سبيس إكس تطلق صاروخ نقل يحمل 54 قمرا صناعيا

الفضاء

سبيس إكس تطلق صاروخ نقل يحمل 54 قمرا صناعيا
Globallookpress SpaceX/Keystone Press Agency
صورة تعبيرية
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أطلقت شركة سبيس إكس الأمريكية صاروخ النقل فالكون-9 وعلى متنه 52 قمرا صناعيا من سلسلة ستارلينك وقمر لشركة Capella Space وآخر لشركة Tyvak.

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وقد جرت عملية الإطلاق في الساعة 1.56 من يوم الأحد بتوقيت موسكو، من مركز كيندي للفضاء في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، وأعلنت الشركة على موقعها في شبكة "تويتر" أن المرحلة الأولى للصاروخ هبطت على المنصة العائمة في المحيط.

وكانت سبيس إكس قد أطلقت في الأسبوع الماضي صاروخا من نوع فالكون -9 أيضا وعلى متنه 60 قمرا صناعيا من نوع ستارلينك، التي هي من أقمار الجيل المقبل للاتصالات، وتوفير الإنترنت على نطاق عريض لسكان الأرض.

المصدر: نوفوستي

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