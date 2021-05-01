"ناسا" توجه لشركة "سبيس إكس" تعليق العمل على تطوير مسبار قمري حتى حسم دعاوى المنافسين

طلبت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" من شركة "سبيس إكس" التابعة لرجل الأعمال، إيلون ماسك، وقف تنفيذ عقد فازت به لتطوير مسبار قمري حتى حسم تحديات من مقدمي مناقصات منافسين.

وقالت "ناسا"، في بيان أصدرته الجمعة: "في ضوء احتجاجات مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية أعلمت ناسا سبيس إكس بأن التقدم في العقد تم تعليقه إلى أن يحسم مكتب محاسبة الحكومة جميع الدعاوى المتصلة بهذا الأمر التي لم تتم تسويتها".

ويعني إجراء "ناسا" أنه يتعين على "سبيس إكس" وقف أي عمل يتصل تحديدا بعقد برنامج القمر إلى أن يتخذ مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية قرارا من المتوقع أن يصدر في أغسطس على أبعد تقدير.

وفي 16 أبريل منحت "ناسا" العقد القمري، البالغ قيمته 2.9 مليار دولار، لـ"سبيس إكس"، ليكون الطرف الوحيد المعني بالمشروع، حيث فضلتها أمام منافسيها وهما شركة "بلو أوريجين" التي يملكها الملياردير جيف بيزوس، وشركة المقاولات الدفاعية "دايناتيكس"، ليرد الأخيران بتقديم احتجاج على هذا القرار إلى مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية.

ويهدف هذا المشروع الكبير إلى إرسال بشر إلى القمر مرة أخرى وذلك للمرة الأولى منذ العام 1972.

المصدر: "رويترز" + وكالات