تصادم كتلة إكليلية "كثيفة" من البقع الشمسية مع الأرض!

اصطدمت عاصفة شمسية بالأرض، حيث كشف الخبراء عن انبعاث كتلة إكليلية "كثيفة" (CME) ضربت كوكبنا.

وضربت CME بطيئة الحركة، ولكن كثيفة، الأرض يوم 26 مايو. وتؤتي الكتل الإكليلية المقذوفة ثمارها من وجود "البقع الشمسية" على سطح نجمنا المضيف. وعادة ما تكون أكثر برودة من بقية سطح الشمس، حيث أن البقع الشمسية هي مناطق ذات مجالات مغناطيسية قوية.

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ومع ذلك، مع بناء المجال المغناطيسي، فإنه يزيد الضغط في البقع الشمسية التي يمكن أن تندلع على شكل توهج شمسي، أو CME.

واصطدمت CME "كثيفة" بالأرض، ما أدى إلى عاصفة من الدرجة G1.

ويمكن أن تؤدي عاصفة شمسية بهذه الطاقة إلى "تقلبات ضعيفة في شبكة الطاقة"، ويمكن أن يكون لها "تأثير طفيف على عمليات الأقمار الصناعية".

وكتب الدكتور توني فيليبس، عالم الفلك الرئيسي في Space Weather، على المدونة: "كما هو متوقع، ضربت كتلة إكليلية (CME) المجال المغناطيسي للأرض في 26 مايو (1250 UT). ولم تكن CME سريعة، لكنها كثيفة، ما ضاعف من كثافة الرياح الشمسية في أعقابها. وأدى التأثير في النهاية إلى اندلاع عاصفة مغنطيسية أرضية صغيرة من الفئة G1 (1500-1800 UT)، والتي بدأت في الانحسار الآن".

وكشفت الدراسات السابقة أن الشمس تطلق شعلة شمسية شديدة كل 25 عاما في المتوسط​​، وضرب آخرها الأرض في عام 1989.

المصدر: إكسبريس