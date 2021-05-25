رصد زيادة حادة في النشاط الشمسي

رصد العلماء زيادة حادة في النشاط الشمسي، ويتوقعون تعرض الأرض لعاصفة مغناطيسية تستمر ثلاثة أيام.

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و أعلن خبراء مختبر الأشعة السينية وعلم فلك الشمس التابع لمعهد فيزياء أكاديمية العلوم الروسية، "لقد سجلت في الأيام القليلة الماضية، أكبر زيادة ملحوظة في النشاط الشمسي خلال السنوات الأخيرة".

ووفقا لخبراء المختبر، حدث يومي 22 و23 مايو الجاري 17 توهجا، كان بعضها مصحوبا بانبعاث مواد شمسية إلى الفضاء بين الكواكب، بما فيها بالاتجاه نحو كوكب الأرض.

وتشير حسابات الخبراء، إلى أن أول الكتل المقذوفة ستصل إلى الأرض في حوالي الساعة 22.00 مساء يوم 25 مايو، ما قد سيؤدي إلى حدوث اضطرابات في المجال المغناطيسي. وستصل الكتلة الأكثف إلى الأرض في حوالي الساعة الرابعة من صباح يوم 26 مايو. لذلك من المتوقع حدوث أول عاصفة مغناطيسية تستمر 3-6 ساعات. وليس مستبعدا استمرار اضطراب المجال المغناطيسي إلى نهاية يوم 27 مايو.

ووفقا للخبراء، على الرغم من استمرار العاصفة المغناطيسية فترة طويلة، إلا أن شدتها لن تكون عالية.

المصدر: نوفوستي