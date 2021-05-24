مركبة الشحن "بروغريس" ستطلق في نهاية يونيو

أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" أنه من المقرر إطلاق مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس -17" إلى المحطة الفضائية الدولية ليلة 30 يونيو المقبل.

إقرأ المزيد



وأضاف المكتب، من المقرر بصورة أولية إطلاق صاروخ النقل "Soyuz-2.1a" الذي سيحمل المركبة "بروغريس" في الساعة 2.27 بتوقيت موسكو، من مطار بايكونور الفضائي، ومن المقرر التحامها بوحدة Poisk بالقطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية.

وتجدر الإشارة، إلى أن مركبات الشحن "بروغريس" تستخدم منذ عام 1978 لنقل الحمولات المختلفة إلى المحطة الفضائية الدولية، وقد أطلق منها حتى الآن 168 مركبة، ثلاث منها لم تصل إلى المحطة بسبب كوارث صواريخ النقل.

المصدر: نوفوستي