مركبة الشحن "بروغريس" تسجل رقما قياسيا

سجلت مركبة الشحن الروسية "بروغريس إم إس-14" الملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية حاليا، رقما قياسيا لطول مدة بقاء مركبات من هذا النوع في الفضاء.

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وتشير وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الرقم السابق سجلته المركبة "بروغريس إم-17" عامي 1993-1994، حيث بقيت في الفضاء 337 يوما بما فيها مدة تحليقها والتحامها بالمحطة الفضائية "مير".

ولكن في الساعة 4.45 من يوم الأحد 28 مارس الجاري، تجاوزت المركبة "بروغريس إم إس -14" وهي لا تزال ملتحمة بوحدة "زفيزدا" الروسية بالمحطة الفضائية الدولية، هذه المدة.

ووفقا لبيانات موقع ناسا، من المقرر أن تنفصل "بوغريس إم إس-14" التي أطلقت إلى الفضاء في 25 أبريل 2020 ، عن المحطة الفضائية الدولية يوم 27 أبريل المقبل، أي أنها ستسجل رقما قياسيا للبقاء في الفضاء 367 يوما.

وتخطط مؤسسة "روس كوسموس" لإطلاق مركبة الشحن "بروغريس إم إس -17" في 30 يونيو المقبل، والمركبة "بروغريس إم إس-18" في 28 أكتوبر ، وفي 24 نوفمبر من المقرر إطلاق المركبة الخاصة "بروغريس إم-أو إم" مع وحدة "المرسى".

المصدر: نوفوستي