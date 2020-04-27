رائد روسي ينشر صورا لتفريغ حمولة مركبة "بروغريس" في الفضاء

نشر رائد الفضاء الروسي، إيفان فاغنر، بعض الصور المميزة التي تبين عملية تفريغ حمولة مركبة "بروغريس إم إس-14" بعد التحامها بمحطة الفضاء الدولية مؤخرا.

وفي صفحته على "تويتر" أشاد فاغنر بالعملية الناجحة التي أرسلت فيها المركبة نحو المحطة في 25 أبريل الجاري وقال:"قبل بضع ساعات بدأنا أنا وزميلي الروسي أناتولي إيفانيشين بإفراغ حمولة المركبة التي وصلتنا اليوم، والتي حملت لنا بعض الفواكه الطازجة من الأرض، نحن نقدر هذا الأمر كثيرا".

Сегодня мы встречали самый быстрый «космический грузовик»!



В 04:51 с Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем #ПрогрессМС14, а уже через 3 часа и 20 минут он пристыковался к «Звезде». И это рекорд для наших космических кораблей, запускаемых по программе #МКСpic.twitter.com/JZAvOWoO2k — Ivan Vagner (@ivan_mks63) April 25, 2020

وأشار رائد الفضاء إلى أن طاقم المحطة لم يتمكن من التقاط الصور للحظة التحام المركبة بها كونه كان على أهبة الاستعداد لتنفيذ عملية الالتحام بشكل يدوي في حال فشل الأنظمة الإلكترونية، لكن الأنظمة أدت مهمتها بشكل ممتاز والتحمت المركبة بالمحطة بنجاح.

К сожалению, фотографии причаливания мне не удалось сделать, поскольку, как я уже говорил, мы всегда должны быть готовы перейти на ручной режим стыковки, но сегодня автоматика не подвела!#МКС#ПрогрессМС14pic.twitter.com/JfbVAuzjfH — Ivan Vagner (@ivan_mks63) April 25, 2020

وأطلقت روسيا المركبة المذكورة إلى الفضاء على متن صاروخ Soyuz-2.1a من مطار "بايكونور" الفضائي في كازاخستان في 25 أبريل الجاري، في تمام الساعة 4:51 بتوقيت موسكو، وحطمت المركبة رقما قياسيا في سرعة الوصول إلى المحطة بعد أن انفصلت عن الصاروخ الحامل وأتمت 3 دورات في الفضاء لتصل إلى المحطة خلال 3 ساعات و20 دقيقة.

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وحملت المركبة إلى المحطة نحو 700 كلغ من الوقود والغاز المضغوط، و1350 كلغ من البضائع والمعدات اللازمة لإجراء التجارب العلمية، وبعض الأغذية والفواكه لرواد الفضاء، إضافة إلى معلومات تم جمعها في إطار فعالية "الفوج الخالد" الوطنية المخصصة للذكرى الـ 75 للنصر على النازية في روسيا.

المصدر: تاس