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رائد روسي ينشر صورا لتفريغ حمولة مركبة "بروغريس" في الفضاء

الفضاء

رائد روسي ينشر صورا لتفريغ حمولة مركبة
Sputnik roscosmoss
صورة لمركبة "بروغريس" الفضائية الروسية أثناء تجهيزها على الأرض لعملية الإطلاق
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نشر رائد الفضاء الروسي، إيفان فاغنر، بعض الصور المميزة التي تبين عملية تفريغ حمولة مركبة "بروغريس إم إس-14" بعد التحامها بمحطة الفضاء الدولية مؤخرا.

وفي صفحته على "تويتر" أشاد فاغنر بالعملية الناجحة التي أرسلت فيها المركبة نحو المحطة في 25 أبريل الجاري وقال:"قبل بضع ساعات بدأنا أنا وزميلي الروسي أناتولي إيفانيشين بإفراغ حمولة المركبة التي وصلتنا اليوم، والتي حملت لنا بعض الفواكه الطازجة من الأرض، نحن نقدر هذا الأمر كثيرا".

وأشار رائد الفضاء إلى أن طاقم المحطة لم يتمكن من التقاط الصور للحظة التحام المركبة بها كونه كان على أهبة الاستعداد لتنفيذ عملية الالتحام بشكل يدوي في حال فشل الأنظمة الإلكترونية، لكن الأنظمة أدت مهمتها بشكل ممتاز والتحمت المركبة بالمحطة بنجاح.

وأطلقت روسيا المركبة المذكورة إلى الفضاء على متن صاروخ Soyuz-2.1a من مطار "بايكونور" الفضائي في كازاخستان في 25 أبريل الجاري، في تمام الساعة 4:51 بتوقيت موسكو، وحطمت المركبة رقما قياسيا في سرعة الوصول إلى المحطة بعد أن انفصلت عن الصاروخ الحامل وأتمت 3 دورات في الفضاء لتصل إلى المحطة خلال 3 ساعات و20 دقيقة.

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وحملت المركبة إلى المحطة نحو 700 كلغ من الوقود والغاز المضغوط، و1350 كلغ من البضائع والمعدات اللازمة لإجراء التجارب العلمية، وبعض الأغذية والفواكه لرواد الفضاء، إضافة إلى معلومات تم جمعها في إطار فعالية "الفوج الخالد" الوطنية المخصصة للذكرى الـ 75 للنصر على النازية في روسيا.

المصدر: تاس

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