سفينة "بروغريس" الروسية تحطم أعلى سرعات الوصول إلى محطة الفضاء الدولية

أعلن مدير وكالة "روس كوسموس" الروسية للفصاء دميتري روغوزين، أن سفينة الشحن الفضائية الروسية "بروغريس م س-14"، سجلت أسرع وقت طيران من الأرض إلى محطة الفضاء الدولية.

وذكر روغوزين على تويتر، أن هذه السفينة وصلت إلى المحطة الدولية خلال 3 ساعات و20 دقيقة.

وأضاف: "استغرقت الرحلة بأكملها 3 ساعات و20 دقيقة... هذه هي أفضل نتيجة في تاريخ رحلات المركبات والسفن الفضائية".

وقبل ذلك، عاد الرقم القياسي في بلوغ المحطة الدولية إلى "بروغريس م س-12" التي وصلت إلى المحطة خلال مدة تزيد عن مدة الرحلة الحالية بـ30 ثانية.

تم إطلاق "بروغريس م س-14"في 25 أبريل الساعة 04:51 بتوقيت موسكو من مطار بايكونور الفضائي باستخدام الصاروخ سويوز -2 أ.

ووصلت إلى محطة الفضاء بمخطط ثلاثي الاتجاه والتحمت مع الوحدة الروسية "زفيزدا" في المحطة.

وتم تزيين الصاروخ بعلامة الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وبشريط القديس غيورغي وبعض أوسمة النصر في الحرب على ألمانيا النازية وحلفائها.

المصدر: تاس