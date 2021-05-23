Virgin Galactic تعلن عن تحليق ناجح ثالث لطائرتها الفضائية

قالت شركة Virgin Galactic الأمريكية، إن التحليق التجريبي الثالث لمركبة VSS Unity من سلسلة SpaceShipTwo، بمشاركة شخصين على متنها تم أمس بنجاح.

وأضافت الشركة، أن "هذه كانت أول عملية تحليق فضائي للمركبة المذكورة من المطار الفضاء America في نيومكسيكو".

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ووفقا لما قاله مدير عام الشركة مايكل كولغلازر، أظهرت هذه الرحلة قدرة الشركة على توفير السلامة والأمان خلال عملها. وأضاف: "لا شك في أن السياحة الفضائية مشروع جريء ومحفوف بالمخاطر، وأنا فخور بفريقنا الموهوب الذي حقق حلم الرحلات الخاصة إلى الفضاء. سنبدأ فورا في معالجة البيانات التي حصلنا عليها من هذه الرحلة التجريبية الناجحة".

في فبراير الماضي، أعلنت الشركة أنها ستؤجل الرحلة التجريبية إلى أجل غير مسمى، لإجراء اختبارات إضافية.

يذكر أن كل المركبات الفضائية التي تصممها وتنتجها شركة Virgin Galactic مخصصة للقيام برحلات سياحية في مدار الأرض المنخفض.

المصدر: نوفوستي