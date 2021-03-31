Virgin Galactic تكشف عن مركبة فضائية جديدة

كشفت شركة Virgin Galactic التابعة للملياردير البريطاني، ريتشارد برانسون، الثلاثاء 30 مارس عن نموذج جديد لمركبتها الفضائية السياحية من طراز Imagine.

جاء ذلك في بيان نشرته الشركة. وأن النموذج الجديد أفضل من سابقيه من ناحية إمكانيات تكرار الرحلات الفضائية وكذلك الصيانة التقنية.

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ويتوقع أن يباشر خبراء الشركة عما قريب باختبار المركبة الجديدة. كما يتوقع أن تحلق Imagine الصيف المقبل في سماء ولاية نيو مكسيكو الأمريكية. وتعمل الشركة في الوقت الراهن على تصنيع مركبة ثانية من أسرة SpaceShip III. وقد أطلقت عليها تسمية Inspire.

وأفاد ناطق باسم شركة Virgin Galactic بأن الشركة لم تتخل عن اختبار مركبة Unity الفضائية التابعة لأسرة SpaceShipTwo والتي يفترض أن يجري الصيف المقبل حيث يتوقع أن تنفصل المركبة عن الطائرة الأم ليقودها الطياران اللذان سيشغّلان محرك المركبة في الجو.

يذكر أن كل المركبات الفضائية التي تصممها وتنتجها شركة Virgin Galactic مخصصة للقيام برحلات سياحية في مدار الأرض المنخفض.

المصدر: تاس