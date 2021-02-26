شركة بريطانية تعتزم اختبار مركبتها الفضائية السياحية في مايو المقبل

تنوي شركة Virgin Galactic التابعة للملياردير البريطاني، ريشارد برانسون أن تجري في مايو المقبل اختبارا جويا لمركبة Unity التي تدخل المجمع الفضائي السياحي SpaceShipTwo.

جاء ذلك في تقرير نشره موقع الشركة البريطانية.

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وكان يفترض سابقا أن ينطلق الاختبار في 13 فبراير الجاري في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، ثم تم إلغاؤه لأسباب تقنية.

ويخطط لأن تقلع الطائرة الحاملة للمركبة Unity بطيارين على متنها من مطار أرضي، ثم تنفصل المركبة في أجواء نيو مكسيكو عن الطائرة وتشغّل محركها.

يذكر أن الاختبار المماثل باء بالفشل في ديسمبر الماضي حين انفصلت أولا المركبة الفضائية عن الطائرة الأم وشغّلت محركها وأطفأته بعد ثانية واحدة، ثم هبطت على الأرض.

وحسب أصحاب المشروع فإن Unity يجب أن تنفصل عن الطائرة على ارتفاع 16 كيلومترا لتبقى في الفضاء لمدة ساعتين. وبمقدورها أن تحمل 6 ركاب من السياح الفضائيين ليرصدوا الأرض من ارتفاع 100 كيلومتر ويشعروا بحالة انعدام الوزن لمدة دقائق.

يذكر أن المجمع الفضائي الذي يضم الطائرة الأم والمركبة الفضائية تم تصميمه للقيام برحلات فضائية منتظمة في مدار الأرض المنخفض.

وجاء في تقرير الشركة أن رأسمالها بلغ مطلع العام الجاري 660 مليون دولار. كما بلغت خسائرها نهاية العام الماضي نحو 74 مليون دولار.

المصدر: تاس