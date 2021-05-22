روسيا.. الإطلاق الأول باستخدام "مركبة نووية" في الفضاء عام 2030

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، ألكسندر بلوشينكو، أن الإطلاق الأول باستخدام مركبة "زيوس" النووية المدارية سيتم في عام 2030.

وقال خلال مشاركته في منتدى "المعرفة الجديدة"، إنه "في الوقت الحالي، يتم حساب المقذوفات لهذه المهمة والحمولة".

وأضاف: "سنبدأ من الأرض، ثم نقترب من القمر، ونفصل المركبة الفضائية هناك، وبمساعد الجاذبية في كوكب الزهرة، سنقوم بتحرير المركبة الفضائية هناك، بعدها سنتوجه إلى كوكب المشتري وأقماره. هناك مكان سنركز اهتمامنا عليه".

وأعلن رئيس المؤسسة ديمتري روغوزين في ديسمبر الماضي، أن "محطة الطاقة النووية الروسية المدارية أطلق عليها اسم زيوس (أبو الآلهة عند الحضارة اليونانية القديمة)".

وأضاف: "المحطات الروسية الواعدة والمحطات المدارية يمكنها أن تستقبل مركبات تعمل بالطاقة النووية".

من جهته، أكد النائب الأول لرئيس مؤسسة "روس كوسموس"، يوري أوليتشتش، في وقت سابق، أن "النماذج الأولية لمحطة الطاقة النووية يجب أن تكون جاهزة في عام 2025".

وتم التخطيط لأول رحلة لـ"حاملة مركبات الفضاء النووية" في الثلاثينيات من القرن الحالي.

المصدر: "إنترفاكس"