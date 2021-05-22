روسيا تكشف تفاصيل خططها بشأن إطلاق صاروخ متعدد الاستخدام

كشفت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس" عن المكان الذي من المخطط أن تهبط فيه المرحلة الأولى من صاروخ "أمور-إس بي جي" ("سويوز-7") متعدد الاستخدام.

وأكد مدير "روس كوسموس" التنفيذي للبرامج المستقبلية، ألكسندر بلوشينكو، خلال مشاركته في منتدى "المعرفة الجديدة"، أن المرحلة الأولى من الصاروخ الذي من المقرر إطلاق أول نسخة منه عام 2026 من ميناء فستوتشني الفضائي في أقصى شرق روسيا، يجب أن تهبط بشكل متحكم في منطقة تقع شمال غربي مدينة ألدان في جمهورية ياقوتيا.

وحسب الخطط المطروحة، ستكون هذاالصاروخ في المرحلة الأولى قابلا للاستخدام ما يصل إلى عشر مرات.

ومن المتوقع أن يستبدل صاروخ "أمور-إس بي جي" صواريخ "سويوز-2" التي تستخدمها روسيا في الوقت الحالي.

المصدر: نوفوستي