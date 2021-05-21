روسيا تجهّز وحدة "ناؤوكا" الفضائية بمعدات جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روس كوسموس" أن وحدة "ناؤوكا" التي طورت لتنضم إلى المحطة الفضائية الدولية جهزت مؤخرا بمعدات جديدة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "في إطار التحضيرات لاستكمال تجميع وحدة ناؤوكا وإطلاقها إلى الفضاء، ثبتت على هذه الوحدة ذراع ERA الروبوتية".

وأضاف البيان "في الورشة رقم 104 التابعة لشركة إينيرغيا الروسية لصناعات الفضاء تعاون الخبراء الروس التابعين لإينيرغيا مع خبراء شركة كورولوف وخبراء من وكالة الفضاء الأوروبية لإجراء عمليات التثبيت النهائية لذراع European Robotic Arm الروبوتية على هيكل الوحدة الجديدة".

وكان مصدر مطلع في مجال الصناعة الفضائية الروسية قد أشار يوم الخميس 20 مايو الجاري إلى أن عملية تثبيت الذراع الروبوتية الجديدة على وحدة "ناؤوكا" قد انتهت، وأن الخبراء باشروا بإجراء اختبارات أنظمة الذراع الكهربائية، استعدادا لتسليم الوحدة إلى شركة "إينيرغيا" في 21 مايو.

إقرأ المزيد

ومن المفترض تبعا للخطط الروسية أن تطلق الوحدة الجديدة نحو المحطة الفضائية الدولية في 15 يوليو المقبل.

وصممت "ناؤوكا" ومعناها (العلم) لتكون وحدة متعددة الاستخدامات، تابعة للقسم الروسي في المحطة الفضائية، وزودت بمعدات قادرة على توليد الأكسجين لـ 6 أشخاص، ومعدات مهمة لبقاء الرواد في الفضاء، بما فيها معدات لإعادة معالجة الهواء والبول لاستخراج المياه.

المصدر: فيستي