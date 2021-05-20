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الصين تؤجل إطلاق مركبة الشحن الفضائية Tianzhou-2

الفضاء

الصين تؤجل إطلاق مركبة الشحن الفضائية Tianzhou-2
Globallookpress Pu Xiaoxu/Xinhua
صورة تعبيرية
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أعلنت وكالة شينخوا الصينية للأنباء عن تأجيل إطلاق مركبة الشحن الفضائية Tianzhou-2 إلى الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية، لأسباب فنية.

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ويذكر أنه كان من المقرر إطلاق مركبة الشحن Tianzhou-2 في الساعة الثامنة مساء (بتوقيت موسكو) يوم الأربعاء 19 مايو الجاري.

وجاء في بيان الوكالة، :وفقا لبرنامج الرحلات الفضائية المأهولة، تقرر تأجيل إطلاق مركبة الشحن الفضائية Tianzhou-2 لأسباب فنية، وسوف يعلن لاحقا عن موعد الإطلاق الجديد".

ومركبة Tianzhou هي مركبة شحن فضائية صينية غير مأهولة، وكانت أول مركبة منها Tianzhou-1 قد أطلقت في 20 أبريل 2017 وعلى متنها معدات للمختبر الفضائي Tiangong-2. تبلغ كتلة المركبة 13.5 طن، وطولها 9 أمتار وقطرها 3.35 متر، وحمولتها 6.5 طن.

المصدر: نوفوستي

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