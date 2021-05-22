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روسيا تطلق دفعة جديدة من أقمار "وان ويب"

الفضاء

روسيا تطلق دفعة جديدة من أقمار
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صورة أرشيفية
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يتوقع أن تطلق روسيا من مطار "فوستوتشني" في 27 مايو الجاري دفعة جديدة من أقمار "وان ويب" التابعة لشركة "وان ويب" البريطانية.

 أفاد بذلك ناطق باسم شركة Arianespace الفرنسية التي تولت الإشراف على إطلاق الأقمار الصناعية البريطانية.

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وقال الناطق إن الدفعة الجديدة تضم 36 قمرا صناعيا للاتصال، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي لأقمار "وان ويب" العاملة في مدار الأرض سيبلغ 218 قمرا صناعيا.

وقال الناطق إن صاروخ "سويوز – 2.1 بي" الروسي سينطلق من مطار "فوستوتشني" الساعة 08.43 بتوقيت موسكو. وستستغرق فترة وصول الأقمار الصناعية إلى مداراتها 3 ساعات و51 دقيقة.

يذكر أن أقمار "وان ويب" البريطانية مخصصة لضمان الإنترنت السريع عن طريق الفضاء.

المصدر: تاس

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