الصين تنشر أول صور لمسبار المريخ Zhurong أثناء الهبوط بنجاح على الكوكب الأحمر!

نشرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) صورا التقطها المسبار المريخي Zhurong أثناء عملية هبوط أول رحلة استكشاف للكوكب الأحمر في البلاد، وهي مهمة Tianwen-1.

ونشرت CNSA يوم الأربعاء، صورتين التقطتهما Zhurong، تظهران هبوطا ناجحا على الكوكب الأحمر. وتُظهر الصور انتشار منصة الهبوط، ومنحدر مغادرة العربة الجوالة، والجناح الشمسي والهوائي، وآليات أخرى. وتجري العربة الجوالة استعدادات قبل مغادرة منصة الهبوط وبدء مهمتها.

FIRST PHOTOS FROM THE CHINESE MARS ROVER ZHURONG IS OUT! pic.twitter.com/6K8RQQqjPy — Cosmic Penguin (@Cosmic_Penguin) May 19, 2021

إقرأ المزيد

وكان Zhurong يدور حول الكوكب الأحمر على متن Tianwen-1 منذ فبراير، وهبط لأول مرة في 14 مايو. وكانت المركبة الفضائية Tianwen-1 تلتقط الصور وتوفر معلومات لتقييم ما إذا كانت ظروف الهبوط في Utopia Planitia آمنة. وهبط Zhurong في حوض التصادم الكبير نفسه، حيث هبطت Viking 2 التابعة لناسا في عام 1976.

ويبلغ طول Zhurong حوالي 1.8 متر، ويزن 240 كيلوغراما، وهو أصغر بكثير من المركبة الفضائية "بيرسيفيرانس" و"كوريوسيتي" التابعة لناسا.

ويأتي مسبار CNSA مجهزا تجهيزا جيدا لمهمته الجيولوجية، مع ترسانة من الكاميرات ورادار مخترق للسطح ومحطة أرصاد جوية وكاشف للمجال المغناطيسي، بالإضافة إلى أداة لتقييم التركيب الكيميائي للصخور والجسيمات الأخرى.

ويعد مشروع Tianwen-1 أول مهمة بين الكواكب منفردة في الصين، بعد فشل مشروع التعاون مع روسيا في عام 2011 في الخروج من مدار الأرض.

المصدر: RT