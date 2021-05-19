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الصين تنجح بإطلاق قمر صناعي جديد لمراقبة المحيطات

الفضاء

الصين تنجح بإطلاق قمر صناعي جديد لمراقبة المحيطات
youtube/ SciNews
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أعلنت وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء عن نجاح إطلاق قمر صناعي محلي الصنع ووصوله إلى مدارات الأرض.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن قمر Haiyang-2D أطلق على متن صاروخ صيني الصنع من نوع Long March-4B، من قاعدة جيوتشيوان الفضائية، تمام الساعة 12:03 بالتوقيت المحلي (7:03 بتوقيت موسكو)، ووصل إلى مداره المطلوب حول الأرض.

وصمم Haiyang-2D ليعمل كقمر لمراقبة الظواهر البيئية ورصد مياه البحار والمحيطات، وله القدرة على تزويد المراكز الأرضية بمعلومات تتعلق بارتفاع الأمواج وحركة واتجاه الرياح ودرجات حرارة الماء وغيرها من المعلومات اللازمة لحركة الملاحة البحرية.

ومن المفترض أن يعمل هذا القمر مع قمري Haiyang-2B و Haiyang-2C الصينيين الموجودين في مدارات الأرض على تأمين بيانات دقيقة لمراقبة البيئة البحرية في مختلف مناطق الأرض.

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وتجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد أطلقت قمر Haiyang-2B إلى الفضاء في أكتوبر 2018، أما قمر Haiyang-2C فأرسلته إلى مدارات الأرض في سبتمبر 2020.

المصدر: تاس

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