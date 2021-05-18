الصين تنتهي من الاختبارات الفضائية للوحدة الرئيسية لمحطتها المدارية

أعلن مكتب هيئة الرحلات الفضائية المأهولة في الصين عن اكتمال الاختبارات الفضائية للوحدة الرئيسية التي ستكون تابعة للمحطة المدارية الصينية.

وقال بيان صادر عن المكتب مؤخرا"تم الانتهاء من الاختبارات التي تتعلق بوظائف الالتحام الفضائي لوحدة Tianhe والوظائف المرتبطة بإمكانية إقامة الرواد ضمن هذه الوحدة، وكذلك وظائف الأذرع الروبوتية المركبة عليها، وتبين أن جميع المعدات تعمل بنجاح وجاهزة لاستقبال مركبة Tianzhou-2".

وأضاف البيان "مركبة Tianzhou-2 وصاروخ Long March 7 الذي سيحملها إلى الفضاء تم نقلهما يوم الأحد 16 مايو الجاري إلى مطار Wenchang الفضائي في جزيرة Hainan للتحضير لعملية إطلاقهما إلى مدارات الأرض قريبا".

وأشار البيان إلى أن الصين أرسلت الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية إلى مدارات الأرض في الـ 29 من أبريل الفائت، مستخدمة صاروخا ثقيلا من نوع Long March 5، لتكون هذه الوحدة النواة التي ستلتحم بها وحدات أخرى في المستقبل.

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ومن المفترض أن تعمل المحطة الفضائية الصينية لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، ومن المفترض أن يتم تشغيل المحطة بشكل رسمي عام 2022، ليتم استخدامها للمشاريع الفضائية الدولية.

المصدر: تاس