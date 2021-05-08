مصر ليست بينها.. الفلك الدولي يكشف عن 6 دول عربية بمأمن من الصاروخ الصيني (فيديو)

كشف مركز الفلك الدولي أن حطام الصاروخ الصيني سيمر مساء يوم السبت أربع مرات فوق الوطن العربي.

وأضاف أنه وبشكل مبدئي وحسب آخر تحديثات فإن 6 دول عربية أصبحت في مأمن من سقوط الحطام فوقها، ومصر ليست بينها.

وأفاد مركز الفلك الدولي في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن المرور الأول سيكون في حدود الساعة 18:30 فوق الخليج العربي، والثاني عند الساعة 20:03 فوق مصر وبلاد الشام، والثالث والرابع فوق المغرب العربي عند الساعة 21:30 و23:00 توقيت غرينتش.

وأضاف أن المرات الأربع التي سيمر فيها حطام الصاروخ الصيني، لا تشكل خطرا لأنها خارج وقت سقوط الحطام، وبحسب آخر التحديثات، هناك ست دول عربية أصبحت في مأمن من سقوط الحطام فوقها، وهي الإمارات وقطر والبحرين والكويت ولبنان واليمن.

عاجل: تحديث سقوط حطام الصاروخ الصيني. مبدئيا وبحسب آخر التحديثات هناك ست دول عربية أصبحت في مأمن من سقوط الحطام فوقها وهي الإمارات وقطر والبحرين والكويت ولبنان واليمن. مع ضرورة متابعة التحديثات القادمة للاطلاع على أي تغيير. pic.twitter.com/XHPCQwLqKE — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 8, 2021

وأشار مركز الفلك الدولي إلى أنه يتابع التحديثات القادمة للاطلاع على أي تغيير قد يحدث.

عاجل: التحديث 9 لسقوط #الصاروخ_الصيني



وفقا لحسابات #مركز_الفلك_الدولي سيقع الحطام يوم 09 مايو ما بين الساعة 00:03 والساعة 08:03 غرينتش.



وبحسب وزارة الدفاع الامريكية: ما بين 23:27 (8مايو) و 05:27.



الخارطة تبين مكان السقوط في منتصف الفترة، والخطوط تبين الأماكن التي قد يسقط فوقها pic.twitter.com/3jAGRgsDRH — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 8, 2021

وكان الجيش الأمريكي قد قال قبل ساعات قليلة إن دولة تركمانستان ضمن قائمة المناطق المتوقع أن يسقط فيها الصاروخ الصيني.

وحسب مركز إعادة الدخول المدارية ودراسات الحطام التابع لمؤسسة "أيروسبيس كوربوريشن" الفضائية الأمريكية، فإن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي على الأرجح قرب شمالي نيوزيلندا، إلا أن موقع سقوط الصاروخ على الأرض لا يزال محل تكهنات.

المصدر: وكالات