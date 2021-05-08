مستشهدا بمصير القمر الصناعي المصري المفقود.. عالم يرجح بقاء الصاروخ الصيني التائه على المدار لسنوات!

رجح رئيس المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية جاد القاضي أن الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة، ربما لن يسقط على الأرض في المستقبل المنظور.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية اليوم السبت عن القاضي قوله إنه لم يحدث بعد أي تغير يذكر" في مسار المرحلة الثانية الخارجة عن السيطرة من الصاروخ Long March 5B، والوضع قد يستمر على ما هو عليه.

وأضاف: "الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يمكن أن يستمر لما بعد العيد (مطول معانا شوية)، بالرغم من جميع التقارير التي تتحدث عن اقتراب سقوطه إما مساء اليوم أو صباح الأحد".

ولفتت الصحيفة إلى أن القاضي لم يبد ثقته في تلك الروايات، وقال إن الصاروخ الصيني "ربما يستمر لسنوات هكذا في مساره دون أن يسقط".

وأشار إلى أن "هناك أجساما كثيرة هكذا"، وذكّر في هذا الصدد بمصير "القمر الصناعي المصري الذي أطلق عام 2016 ولم يتم التوصل له حتى الآن".

ويقصد القاضي بهذا التصريح على ما يبدو القمر الصناعي المصري "إيجبت سات-2" الذي أطلق في أبريل 2014 من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان وفقد الاتصال به بعد عام في أبريل 2015.

وكانت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن حطام الصاروخ الصيني التائه من المتوقع أن يدخل غلاف الأرض الجوي بعد الساعة 11:30 من مساء اليوم الجمعة بتوقيت غرينيتش في منطقة بحر تيمور جنوبي إندونيسيا.

المصدر: الوطن