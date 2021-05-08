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وكالة الفضاء الروسية تحدد المكان والموعد المتوقعين لسقوط حطام الصاروخ الصيني التائه

الفضاء

وكالة الفضاء الروسية تحدد المكان والموعد المتوقعين لسقوط حطام الصاروخ الصيني التائه
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حددت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس" المكان والموعد المتوقعين لسقوط حطام الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة عقب إطلاقه.

وذكرت "روس كوسموس" على قناتها الرسمية في تطبيق "تيليغرام" اليوم السبت أن مرحلة الصاروخ Long March 5B الخارجة عن السيطرة (والتي يبلغ وزنها 18 طنا) قد تصل غلاف الأرض بعد الساعة الـ02:30 من فجر يوم غد التاسع من مايو (11:30 من مساء اليوم الجمعة بتوقيت غرينيتش) في منطقة بحر تيمور جنوبي إندونيسيا.

وكالة الفضاء الروسية تحدد المكان والموعد المتوقعين لسقوط حطام الصاروخ الصيني التائه

يتبع..

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