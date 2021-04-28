رائد ياباني يتولى قيادة المحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة ناسا أن رائد الفضاء الياباني، أكيهيكو هوشيد، تسلم مؤخرا قيادة المحطة الفضائية الدولية.

وأشارت الوكالة إلى أن هوشيد الذي وصل يوم السبت 24 أبريل الجاري إلى المحطة على متن مركبة Crew Dragon تسلم القيادة من زميلته الأمريكية، شانونون ووكر، والتي كانت موجودة هناك منذ نوفمبر الفائت مع مايكل هوبكنز، وفيكتور غلوفر، ورائد الفضاء الياباني، سويتشي نوجوتشي، والذين يتوقع أن يعودوا هم الأربعة إلى الأرض في الأول من مايو القادم.

وقال هوشيد خلال بث مباشر أجري من المحطة أثناء تسلمه القيادة: "أنا أتولى القيادة يا شانون.. أنا أعتمد كليا على خبرة بقية أفراد الطاقم".

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ومن جهتها قالت ووكر قبل تسليم القيادة لزميلها الياباني:"لقد كان شرفا وسعادة حقيقيان أن أكون قائدا لهذه المحطة المذهلة والطاقم الرائع"، مشيرة إلى أنها تولت هذه المهمة لمدة لا تقل عن أسبوعين بعد أن تسلمت القيادة من الرائد الروسي، سيرغي ريجيكوف، الذي عاد إلى الأرض في أبريل الجاري.

وكان أكيهيكو هوشيد قد وصل إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة Crew Dragon التي صممتها "سبيس إكس"، مع رائدي الفضاء التابعين لناسا، روبرت كمبرد وميغان مكارثر، والرائد التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، توماس بيسكيت، حيث يتوقع أن يمضوا على متن المحطة نصف سنة تقريبا.

المصدر: فيستي