ماسك: نقل رواد الفضاء الروس إلى المحطة الدولية يعد شرفا لـ"سبيس إكس"

قال رئيس شركة "سبيس إكس" الأمريكية، إن هذه المؤسسة مستعدة لنقل رواد الفضاء الروس إلى محطة الفضاء الدولية، على متن المركبة الفضائية المأهولة Crew Dragon.

وأضاف إيلون ماسك، في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق مركبة Crew Dragon مع 4 رواد فضاء إلى المحطة الدولية: "بالطبع، سيكون من دواعي الشرف لنا أن ننقل رواد الفضاء الروس على متن Crew Dragon".

وأكد ماسك أنه ليست لديه أي معلومات، حول سبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن النقل المتبادل لرواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبات "سويوز" الروسية، و Crew Dragon الأمريكية.

في 10 مارس، أعلنت وكالة روس كوسموس أنه تم شطب رائد الفضاء الروسي سيرفي كورساكوف من الطاقم الرئيسي للمركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس -18 "، وتم تعيين رائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي هاي، ليحل محله.

وفي الطاقم الاحتياطي، تم تعيين رائدة الفضاء الأمريكية آن ماكلين، بدلا عن دميتري بيتلين.

من جانبها، ذكرت وكالة ناسا، أنها لم تدفع تكاليف رحلة رائد الفضاء الأمريكي في 9 أبريل على متن مركبة الفضاء "سويوز إم إس -18". وبدلا من ذلك، تم منح الجانب الروسي مكانا على متن مركبة فضائية أمريكية، من المتوقع إطلاقها في عام 2023.

المصدر: تاس