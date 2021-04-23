صحيفة أمريكية تسلّط الضوء على سلاح فضاء - فضاء السوفيتي

أثار الكشف عن محطة "ألماس" الفضائية السوفيتية العسكرية دهشة المحللين العسكريين في صحيفة Drive الإلكترونية الأمريكية.

ولفتت أنظارهم على وجه الخصوص منظومة "شيت – 2" المخصصة للحماية من طائرات الاعتراض والأقمار الصناعية العسكرية الأمريكية.

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واعتبرت منظومة "شيت – 2" نموذجا مطورا لمنظومة "شيت – 1" العسكرية التي امتلكت مدفع عيار 23 ملم الذي كان المدفع الوحيد الذي أطلق إلى الفضاء.

وتم اختبار المدفع الفضائي في 24 يناير عام 1975 وهو يوم أخير لتحليق المحطة الفضائية العسكرية السوفيتية في مدار الأرض. ولا تزال نتائج التجربة سرية إلى حد الآن.

كما لفتت انتباه المحللين صواريخ فضاء – فضاء المزودة برأس عنقودية والتي كان يفترض أن تزود بها محطة "ألماس" للجيل اللاحق. وكانت الرأس القتالية للصاروخ الفضائي عبارة عن مجموعة من القذائف تحلق بسرعة هائلة وتدمر كل ما تلتقيه في الطريق.

ويذكر أن مشروع المحطة الفضائية العسكرية تم طيه عام 1978 ولم يعد الاتحاد السوفيتي منذ ذلك الحين إلى تصميم السلاح الفضائي المضاد للأقمار الصناعية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا