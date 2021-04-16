انخفاض معدل تسرّب الهواء في المحطة الفضائية الدولية

أعلن رائد الفضاء الروسي، إيفان فاغنر، أن تسرب الهواء في وحدة "زفيزدا" التابعة للمحطة الفضائية الدولية انخفض إلى الثلث منذ بدء ترميم الشقوق التي اكتشفت هناك.

وفي مقابلة صحفية أجراها مؤخرا قال فاغنر: "لقد وجدنا أنا وأناتولي إيفانيشين أحد الشقوق هناك، بينما اكتشف سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف الشق الثاني، ويعملون حاليا على معالجته، الخبراء في الأرض فعلوا كل ما يلزم لمعالجة هذا الأمر، وعلى حد علمي لا تزال توجد شقوق صغيرة جدا، ولا يزال يوجد تسرب للهواء بمعدلات صغيرة، لكن معدلات التسرب أصبحت أقل ثلاث مرات مما كانت عليه".

وأضاف "تسرب الهواء قبل أن نبدأ أعمال معالجة الشقوق لم يكن له تأثير كبير كون معدات دعم الحياة على المحطة كانت تعوض النقص الحاصل".

إقرأ المزيد

وكان رائدا الفضاء الروسيان، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف، قد أجريا مؤخرا أعمال صيانة وترميم لهيكل وحدة "زفيزدا" في المحطة الفضائية الدولية، وأثناء الأعمال اكتشفا أحد الصدوع في الهيكل وبعض الأماكن التي من الممكن أنها تتسبب بتسرب الهواء هناك، ونفذا هذه المهمة بالتنسيق مع مدير مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، ومختصين من ناسا، وتحت إشراف المجموعة المسؤولة عن القسم الروسي في المحطة ومهندسين من مؤسسة "إينيرغيا" الروسية.

أما رائدا الفضاء الروسيان، إيفان فاغنر وناتولي إيفانيشين، اللذان عالجا هذه المشكلة أيضا العام الماضي فقد عادا إلى الأرض في 22 أكتوبر الفائت.

المصدر: فيستي