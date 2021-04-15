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رائد فضاء يشارك مقطعا ساحرا لمجرة درب التبانة من المركبة الفضائية Crew Dragon Resilience

الفضاء

رائد فضاء يشارك مقطعا ساحرا لمجرة درب التبانة من المركبة الفضائية Crew Dragon Resilience
Philippe Donn/ Pexels
درب التبانة
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أدهش مقطع فيديو رائع التقط من نافذة مركبة الفضاء  Crew Dragon Resilience، التابعة لـ"سبيس إكس"، رائد فضاء ناسا مايك هوبكنز بروعته.

ويُظهر المقطع حقلا من النجوم السوداء والزرقاء تتحرك عبر الإطار والتقطه رائد فضاء وكالة استكشاف الفضاء اليابانية JAXA، سويشي نوغوتشي.

وقال هوبكنز في تعليق على الفيديو الذي شاركه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لم أكن أعتقد أن المناظر ستكون أفضل، ثم أخذ زميلي في الطاقم، سويشي نوغوتشي، هذه اللقطات الليلية من مركبة Resilience وأدهشني".

نوغوتشي وهوبكنز من بين رواد الفضاء العشرة الموجودين حاليا على متن محطة الفضاء الدولية، التي تدور على ارتفاع 250 ميلا فوق الأرض.

وشارك الثنائي الرحلة إلى المختبر المداري مع اثنين من رواد الفضاء الآخرين من ناسا كجزء من مهمة Crew-1 التي تديرها شركة "سبيس إكس" في نوفمبر 2020.

وكان رواد مهمة Crew-1 أول رواد فضاء يتم نقلهم إلى محطة الفضاء الدولية من قبل مشغل تجاري الأول من أرض الولايات المتحدة منذ آخر رحلة للمكوك الفضائي في عام 2011.

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وسافر نوغوتشي، الذي التقط مقطع فيديو مثيرا للنجوم وهي تتحرك خارج مركبة Crew Dragon الفضائية، إلى محطة الفضاء الدولية ثلاث مرات.

وكانت أولى رحلاته على متن مكوك الفضاء، الذي تقاعد في عام 2011، ثم سافر إلى المحطة على متن مركبة الفضاء سويوز التي تديرها شركة روسكوسموس، وأخيرا أصبح في رحلته الأخيرة أول رائد فضاء ياباني يطير على متن مركبة فضائية تجارية.

وإلى جانب القيام بعمل علمي في محطة الفضاء الدولية، كان نوغوتشي منهمكا في التقاط الصور من الفضاء ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صورة ثابتة لمجرة درب التبانة كما تظهر من "عين التنين". وهي لقطة رائعة تُظهر جمال الكون بطريقة لا نراها عادة من الأرض.

المصدر: ديلي ميل

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