بعض مناطق روسيا على موعد مع ظاهرة فلكية مميّزة قريبا

أعلن مركز المرصد الفلكي التابع لجامعة الأورال الفدرالية الروسية أن سكان بعض المناطق في البلاد سيتمكنون من رؤية ظاهرة فلكية مميزة الشهر الجاري.

وفي مقابلة صحفية قال الموظف التابع للمرصد، فلاديلين ساناكويف: "في الـ 22 من أبريل الجاري، وخارج حدود المدن المكتظة بالأضواء في منطقة الأورال الروسية، سيتمكن الناس من مشاهدة ظاهرة Lyrids الفلكية المميزة، بمجرد النظر إلى السماء خلال ساعة في مكان مظلم سيكون بإمكانهم رؤية عشرات الشهب المتساقطة".

وأضاف "ألمع الشهب ستظهر في كوكبة ليرا، التي يمكن رؤيتها حاليا عند النظر إلى الجهة الشمالية الشرقية للسماء، المعلم لمن يريد مراقبة الظاهرة يجب أن يكون نجم فيغا أحد ألمع النجوم التي يمكن رؤيتها من النصف الشمالي للكرة الأرضية".

وتبعا لساناكويف فإن"الناس يمكنهم مراقبة هذه الظاهرة دون معدات خاصة، لكن العين المجردة لن تتمكن من رؤية معظم الشهب المتساقطة".

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ويمكن لسكان المناطق الشمالية من الكرة الأرضية أن يشاهدوا ظاهرة Lyrids بوضوح كل عام، في الفترة ما بين 16 و25 أبريل، نتيجة اقتراب الغلاف الجوي للأرض مما يسمى بالسحب النيزكية، والتي تحتوي على حطام نيزك يحترق في الجو أثناء احتكاكه بالغازات.

المصدر: فيستي