المحطة الفضائية الدولية ستعمل حتى عام 2030

أعلن فلاديمير سولوفيوف، مدير إدارة رحلة القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية، أن المحطة ستستمر في العمل لغاية عام 2030.

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وقال سولوفيوف، في الندوة الدولية "الإنسان في الفضاء" المنعقدة في موسكو، "نخطط لاستمرار عمل المحطة الفضائية الدولية لغاية عام 2030 وحتى أكثر من ذلك بعض الوقت. ونحن نخطط للجمع بين تشغيلها ونهاية خدمتها.

ويذكر أن مجلس الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اقترح في شهر يناير 2021 إعادة النظر في مدة خدمة المحطة، التي من المقرر أن تنتهي في عام 2024 ، نتيجة ارتفاع تكاليف صيانتها وتشغيلها.

وكان فلاديمير سولوفيوف، قد أعلن في نوفمبر 2020 ، أن العديد من عناصر المحطة تعرضت لأضرار جسيمة ويجب استبدالها. وتوقع انهيار العديد منها في عام 2025 مشيرا إلى أن نفقات روسيا تقدر بـ 10-15 مليار روبل. لذلك دعا إلى إعادة النظر في مسألة مشاركة روسيا اللاحقة في مشروع المحطة الفضائية الدولية، والتركيز على تنفيذ مشروع المحطة الفضائية الوطنية.

المصدر: نوفوستي