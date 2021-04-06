روسيا بصدد تصميم صاروخ فائق الثقل بحمولة 200 طن

تعمل روسيا على وضع مشاريع تقنية للصواريخ فائقة الثقل بحمولة 200 طن.

ويتم كذلك وضع مشروع دولي لتصميم مثل هذا الصاروخ.

صرح بذلك مدير برنامج القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية، فلاديمير سولوفيوف، على هامش مؤتمر الإنسان في الفضاء" الدولي الذي انعقد يوم 5 أبريل في موسكو.

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وقال إن روسيا تقوم حاليا بتصنيع أسرة من صواريخ "أنغارا" الفضائية الواعدة، مع ذلك فإن الخبراء الروس قد قدموا مشاريع تقنية أولية لتصميم الصواريخ فائقة الثقل التي تفوق حمولتها 100 طن وحتى 200 طن. وستستخدم تلك الصواريخ في حال إقرار مشروعها التقني للقيام برحلات فضائية إلى القمر وكواكب أخرى.

وأشار سولوفيوف، إلى إن تصميم صواريخ كهذه يتطلب إنفاق أموال طائلة، لذلك تدرس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية مشروع تصميم صاروخ دولي فائق الثقل.

وأوضح قائلا: "إن تصميم الصاروخ فائق الثقل أمر غير رخيص، لذلك هناك احتمالات لتحقيق مشروع دولي خاص بتصنيع الصاروخ فائق الثقل بالتعاون مع دول أخرى مهتمة بتطوير مشاريعها الفضائية طويلة الأمد.

المصدر: تاس